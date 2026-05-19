◆相撲夏場所１０日目（１９日、東京・両国国技館）東十両５枚目・友風（中村）が西筆頭・大青山（荒汐）に押し出しで敗れ５勝５敗となった。立ち合いですぐに大青山の首根っこを右手で押さえて引いたが、そのまま土俵を割ってしまった。「何も言うことはありません。まともに引いてしまいました。前にも出れない、当たってもいない。全てが悪い内容だった」と振り返った。右膝から下がマヒしている状態で毎日、土俵に上がっ