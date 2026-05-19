日傘を差して東京・銀座を歩く人たち。都心は今年初の真夏日となった＝17日気象庁は19日、夏（6〜8月）の3カ月予報を発表した。気温は全国的に平年より高い見通しで、熱中症対策を呼びかけている。降水量は全国的にほぼ平年並みの見込み。梅雨前線が活発になる時期もあり、最新の気象情報に注意が必要だ。気象庁によると、地球温暖化の影響で大気全体の気温が高く、偏西風が平年よりもやや北の位置を流れやすい。日本付近は暖