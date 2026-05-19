ギネス世界記録に認定されたキングダムの「読破堤」＝19日午前、佐賀市（（C）原泰久/集英社）佐賀県が人気漫画「キングダム」とコラボし、佐賀市の防波堤に全長300メートル超にわたって単行本1〜78巻の全ページを掲示している「読破堤」が19日、「屋外での最長の連続した漫画ページ展示」としてギネス世界記録に認定された。認定されたのはページ数で、公式認定員による計測の結果、1万6290ページだった。読破堤は連載20周年