アーセナルは18日、プレミアリーグ第37節でバーンリーをホームに迎え、1−0で勝利した。試合後、アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督がイギリスメディア『スカイスポーツ』を通して、優勝争いの“ライバル”と相まみえるボーンマスについて語った。前節終了時点で24勝7分5敗を記録し、勝ち点「79」を積み上げて首位に立っていたアーセナルは今節、既に降格が決まったバーンリーを本拠地『エミレーツ・スタジアム』に迎えた