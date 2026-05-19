◆春季高校野球関東大会▽準々決勝山梨学院１１―１０専大松戸（１９日・ＺＯＺＯマリン）山梨学院（山梨１位）が今春のセンバツで敗れた専大松戸（千葉１位）を大逆転で下し、４強入りした。６点を追う７回に６安打を集めて打者１２人の猛攻で一挙８得点。８回にも１点を追加し、９回は１点差まで詰め寄られたが逃げ切った。吉田洸二監督（５７）は「こういう展開は私も初めて。大逆転をするキャラのチームでもないし、こん