フィギュアスケートアイスダンスの?りかしん?こと紀平梨花（トヨタ自動車）、西山真瑚（オリエンタルバイオ）組が、最新の練習動画を公開した。カナダ・モントリオールで練習を重ねる?りかしん?。１９日までに西山が自身のインスタグラムを更新し、紀平が氷上で倒立した上で西山が支える形の技に取り組む姿を披露した。また別の動画ではローラースケートで息の合ったアクセルジャンプなどを跳ぶ様子も映し出されていた。この