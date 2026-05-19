５人組グローバルガールグループ「ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭ（ルセラフィム）」のリーダーを務めるキム・チェウォン（２５）が１９日、首の痛みの治療に専念するため、一定期間の間、安静を保ちながら回復に務めることが分かった。この日、所属事務所のＳＯＵＲＣＥＭＵＳＩＣが発表した。所属事務所によると、チェウォンは最近、首の痛みを訴えて病院で治療を受け、担当した医師からは「一定期間の安静を保ちながら、回復の経