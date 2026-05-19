メーガン妃は１４日にスイス・ジュネーブでデジタル被害で亡くなった人々を追悼するスピーチを行ったが「偽善的」という声が各方面から噴出している。米芸能ニュースサイト「ページ・シックス」が１８日、報じた。メーガン妃は単独でスイス・ジュネーブを訪れてロスト・スクリーン記念館でソーシャルメディアが子供たちにもたらす危険性についてスピーチを行った。しかしジャーナリストのトム・サイクス氏は、メーガン妃が前日