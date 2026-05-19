“共同応援”の準備は整ったが、当の北朝鮮チームは距離を置いた。その温度差は明確だ。【画像】「北朝鮮はヤクザ？」日本戦での“圧巻暴力プレー”韓国の水原（スウォン）FCウィメンと北朝鮮のネゴヒャン女子蹴球団は5月20日19時、水原総合運動場で「2025-2026 AFC女子チャンピオンズリーグ（AWCL）」準決勝を戦う。勝利したチームは、もう一方の準決勝である「メルボルン・シティ対日テレ・東京ヴェルディベレーザ」の勝者と、23