【モデルプレス＝2026/05/19】テレビ朝日の田中萌アナウンサーが5月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。【写真】34歳テレ朝美人アナ「季節感あって素敵」焼色美しいナスの焼きびたし公開◆田中萌アナ、手料理公開田中アナは「ナスの焼きびたし」とコメントし、写真を投稿。縦に細くカットし焼き色をつけたナスを容器に並べ、つゆにつけている様子を公開した。◆田中萌アナの投稿に反響この投稿に、ファン