関東は20日(水)も晴れて、連日の真夏日になる所がありそうです。ただ、天気は下り坂で、21日(木)から23日(土)は、曇りや雨になるでしょう。22日(金)頃は、日差しは厚い雲に遮られ、日中は一転して、少しヒンヤリ感じられそうです。衣替えはもう少し先にした方が良いでしょう。24日(日)は天気が回復し、25日(月)は再び夏のような暑さになります。気温のアップダウンが大きい一週間体調管理に注意あす20日(水)の関東は、朝から強い