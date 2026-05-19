俳優のキム・ミョンス（エル）が主演する韓国ドラマ『君を守りたい〜ONE MORE TIME〜』（全8話）が、あす20日より「KBS World」で放送される（月〜金 後8：15〜）。【場面ショット】キム・ミョンスのかわいい表情も同作は、韓国で話題のWEB漫画『別れた翌日』をドラマ化したファンタジーラブコメディー。キム・ミョンスが無名バンドのリーダー ユ・タンを演じる。バンドも彼女も捨てて新しい人生を歩むはずだったユ・タンだ