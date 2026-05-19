5人組アイドルグループ「Re:▼（りらいく）」（▼＝ハート）が、19日までに公式Xを更新。イベント会場のスタンドフラワーに設置されていたぬいぐるみの内部にGPS機器を発見したことを発表。プレゼントなどの受付を一時的に停止とすることを発表した。【写真】「安心してもらえると嬉しいです」星野ほなみの近況ショット投稿で文書を発表。「重要なお知らせ」と書き出し、「先日開催された『星野ほなみ生誕祭』において、スタン