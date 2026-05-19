◆サンディエゴ・パドレス1ー0ロサンゼルス・ドジャース18日（日本時間19日午前10時40分試合開始、ペトコパーク）ドジャースの大谷翔平選手が3試合連続のマルチヒット。山本由伸投手は4勝目をかけて、首位攻防戦のマウンドに上がりました。ドジャースは敵地でライバル、パドレスとの首位攻防3連戦。負ければ首位陥落となる大一番に山本投手が登板。初回、高めに浮いたスプリットを狙われレフトスタンドへ。先制点を許します。そ