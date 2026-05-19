アメリカのトランプ大統領は湾岸諸国からの要請を受け、19日に予定していたイランへの軍事攻撃を延期したと明らかにしました。トランプ大統領：明日にでも攻撃できたが延期した。願わくば永遠に、もしくは当面延期したい。トランプ大統領は湾岸諸国から、「合意に非常に近づいているため、2、3日だけでも延期できないか」と要請があったと明かしました。その上で、「イランに核兵器が渡らない形で合意が実現できれば満足する」と述