吉本興業所属のお笑いコンビ、華山のにこらす（35）が18日更新のYouTubeチャンネル「カンテレ笑タイム」に登場。離婚していたことを明かした。同チャンネルは関西テレビ制作のお笑い番組のダイジェスト動画を公開している。にこらすは17日放送「マルコポロリお笑いワイドショーマルコポロリ！」にゲスト出演。その場面が同チャンネルで公開された。番組内で共演したダブルヒガシ大東翔生から「いっぱいお金必要になったんですよ