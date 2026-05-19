「ガソリン車は基本であり、新エネルギーは未来だ。われわれはその全てを手に入れる」――。東風本田の曹東傑（ツァオ・ドンジエ）副総経理（副社長）は2026年北京モーターショーでこう明言した。東風本田はシビック（CIVIC）の「中国20年限定版」からCR-V初搭載の華為（ファーウェイ）クラウドと共同開発したアプリに至るまで、ホンダによる「世界の品質」とファーウェイなどによる「中国でのスマート化」を融合させることなどで