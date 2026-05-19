約束の時間を過ぎても連絡がなく、泥酔状態で帰宅する夫にイタズラをする妻の投稿がSNSで爆笑を呼んでいる。【写真】人気漫画「こち亀」の主人公になってしまった夫油性ペンで顔面を人気漫画『こちら葛飾区亀有公園前派出所』の主人公、両津勘吉のように改造された旦那さん。驚くべきことに描かれている間も旦那さんはグッスリで、さらにこの姿のまま、気づかず犬の散歩へ行ってしまったという。衝撃的なお仕置きの背景について、