元Sexy Zoneの中島健人さんは5月18日、自身のInstagramを更新。新ヘアスタイルを披露し、ファンから歓喜の声が上がっています。【写真】中島健人の新ヘアスタイル「前髪つくたよ。どう？」中島さんは「前髪つくたよ。どう？」とつづり、1枚の写真を投稿。前髪のあるストレートヘアスタイルです。「#ほんと久々に」「#慣れん」とありますが、中島さんの若々しく透明感のあるビジュアルをより際立たせており、とても似合っています。