日本サッカー協会が５月18日、狩野倫久氏のなでしこジャパン監督就任会見を実施した。その会見の冒頭で、内田篤人氏と近賀ゆかり氏のなでしこジャパンコーチ就任が電撃発表された。それぞれ男女の日本代表のレジェンドであり、非常に大きな反響があった。また、２人は選手時代に右サイドバックで活躍。それだけにネット上には「偶然？」「何か意図のある組み合わせ？」「めちゃくちゃSB強化するんか？わくわくする」「なでし