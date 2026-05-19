子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが5月18日、自身の公式ブログを更新。ヘアスタイルの悩みについて明かしました。 【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん「このまっすぐな髪型は今現在自分では出来ない髪型なのです」帯状疱疹で抜けた髪が「抗がん剤の影響でクリクリの癖毛＆短い」前日の投稿で美容院へ行ったことを報告し、ストレートヘアにした画像をアップした古村さんは、「このまっ