ロックバンド、ザ・ブルーハーツが1991年6月12日、13日にNHKホールで行ったライブの模様が、最新のリマスター映像で放送される。5月29日にBSP4K、6月13日にNHK BSでオンエアされる。【写真】マーシー、河ちゃん、梶くんのソロショットも！『伝説のコンサート“ザ・ブルーハーツ”』より1987年にリリースしたメジャーデビューシングル「リンダリンダ」で若者を中心に人気に火がつき、またたく間に日本を代表するロックバンドに