タレント・俳優の天木じゅんさんが自身のインスタグラムを更新。愛車「Mercedes-Benz SLK200」とのショットを公開しました。【写真を見る】【 天木じゅん 】愛車「Mercedes-Benz SLK200」と笑顔ショットにファン反響「車運転見たい」「リアル天使」天木じゅんさんは「真っ白が好き♡♡♡」「#天木code」と綴ると、白い衣装姿の写真をアップ。続けて「私の愛車」「#mercedesbenz」「#SLK200」と、ハッシュタ