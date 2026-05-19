記者会見する大阪府の吉村洋文知事＝19日午後、大阪府庁大阪府の吉村洋文知事（日本維新の会代表）は19日の記者会見で、維新の看板政策「大阪都構想」の住民投票について来春の知事選と同日実施を目指す考えを示した。維新の大阪市議団には5月中に同日実施に賛同するよう要求した。市議団内には来春までの実施に慎重な意見もあり、20日にも団の会合を開いて対応を協議する。大阪市は15日に都構想の制度案を作る法定協議会（法