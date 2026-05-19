オリックス・山中稜真捕手が19日、今季初めて出場選手登録された。2年目の若武者は今春3月15日のオープン戦・ヤクルト戦で左手指に死球を受けたこともあり、開幕は2軍スタートに。ファーム・リーグでは3、4月度のファーム月間MVPを受賞するなど、ここまで打率・276を記録している。この日も本拠・京セラドームで午前に行われたファーム・リーグの広島戦に出場。3打数無安打も、6回に決勝の右犠飛を放っていた。山中に代わ