各地でクマの出没が相次ぐ中、政府は19日にクマ対策に関する関係閣僚会議を開きました。ここからは、フジテレビ経済部の智田裕一解説副委員長に聞いていきます。ポイントは「今年は倍増。クマ出没状況は」「相次ぐ被害。政府の対策は」の2つです。山崎夕貴キャスター（崎はたつさき）：まずは1つ目のポイント。連日のようにクマの出没に関するニュースを伝えていますが、最新の出没状況はどうなっていますか？智田裕一解説副委員長