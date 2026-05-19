◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（１９日・京セラドーム大阪）オリックス・麦谷祐介外野手が１９日、出場選手登録を抹消された。富士大から２４年のドラフト１位で入団し、２年目の今季は３０試合で打率１割２分、１本塁打、４打点。主に代走や守備固めで存在感を見せてきたが、再調整での出場選手登録抹消はプロ入り後初めてとなった。代わって、麦谷とドラフト同期の山中稜真捕手が今季初昇格。ファーム・リーグでは