◆第３３回平安Ｓ・Ｇ３（５月２３日、京都・ダート１９００メートル）追い切り＝１９日、栗東トレセンゼットリアン（牡６歳、栗東・吉田直弘厩舎、父モーリス）が、吉田厩舎恒例の火曜追いを行った。栗東・ＣＷコースで単走。軽快なリズムで運び、最後は力強く脚を伸ばした。全体６ハロン８５秒７―１１秒９でフィニッシュ。角地助手は「最近、少しずつ追い切りで動くようになっています。今のところは問題ないですね」と手応