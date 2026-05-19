将棋の第１９期マイナビ女子オープン五番勝負第４局が１９日、東京・渋谷区の将棋会館で指された。先手の福間香奈女王＝清麗、女流王位、女流王座、倉敷藤花＝が挑戦者の西山朋佳女流三冠＝白玲、女流名人、女流王将＝に９１手で勝利した。福間が王手。シリーズ２勝２敗となり、第５局は２９日に同所で行われる。