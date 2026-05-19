家族が「なんだか元気がない」「いつもと様子が違うな」と感じたとき、力になりたい一心でかけた言葉やその行動。不安をかかえる相手には返って重荷になってしまうこともあります。普段の会話で心がけたい声かけのポイントを、精神科医・浅井逸郎先生に教えていただきました。「どうして？」など原因を追究する言葉はNG✕「どうしてそうなったの？」✕「何が原因なの？」〇「いつでも話を聞くよ」〇「困ったことがあっ