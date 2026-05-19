まさしく劇的な本塁打巨人が2年ぶりに6連勝した。これは大きい。貯金は今回最多の5、首位のヤクルトとは2.5ゲーム差となった。15日からのDeNA3連戦は3連勝、同一カード3連勝は今季初だ。【写真】坂本勇人の「サヨナラ本塁打＝通算300本塁打」記念グッズも登場！なんと言っても12日の広島戦（ぎふしん長良川）での佐々木俊輔のサヨナラ本塁打、そして翌13日の同戦（セーレン・ドリームスタジアム）で坂本勇人が放ったサヨナラ