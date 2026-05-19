アニメ「ルパン三世」と聞けば、あのテーマ曲が自然と浮かぶ方も多いことだろう。「ルパン三世のテーマ」をはじめ、数々の映画やドラマ、アニメに作曲家・編曲家として携わってきた大野雄二さんの訃報が届けられた。享年84。生前、大野氏は音楽ライター・神舘和典氏のインタビューに答え、キャリアの転換点から「ルパン三世のテーマ」誕生秘話まで、包み隠さず語っていた。あのスタイリッシュな音楽の数々はどのようにして生ま