タレントのはるな愛（53）が19日、自身のインスタグラムを更新。9人組グループ・Snow Manの向井康二（31）、7人組グループ・WEST.の濱田崇裕（濱＝異体字／37）とゴルフを楽しんだことを報告し、ほほ笑ましい3ショットを公開した。【写真】「かわいいかわいい」Snow Man向井康二＆WEST.濱田崇裕とのゴルフ3ショット公開したはるな愛はるなは「楽しかったぁ」と書き出し、向井と濱田に挟まれて満面の笑みを浮かべる3ショットを