俳優のソル・イナ、キム・ジェヨン、チョ・ユニが主演する韓国ドラマ『愛はビューティフル、人生はワンダフル（原題）』（全100話）が、あす20日より「KBS World」で放送される（毎週月〜水 前8：50〜※2話連続）。【写真】ソル・イナ、キム・ジェヨンら、仲睦まじい集合ショット同作は、それぞれの幸せを探す登場人物たちの姿を描いたハートフル・ホームドラマ。公務員試験に落ち続けていて恋愛どころではないチョンア（ソル