女優の吉瀬美智子（51）が19日、自身のインスタグラムを更新。前髪を作った新ヘアスタイルを披露した。「前髪作りました」とハサミの絵文字と共にヘアカットしたことを明かすと、ダークカラーのショートヘアで黒のTシャツ、パンツにサンダルというカジュアルファッションの全身ショットをアップ。「移動あるので、ゆる〜いファッション」とつづった。吉瀬の投稿に、フォロワーからは「素敵」「前髪良きですねー」「ステキ