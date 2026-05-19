記者会見する広島県の横田美香知事＝19日午後、広島県庁米ニューヨークで開かれている核拡散防止条約（NPT）再検討会議で採択を目指す成果文書について、会議に出席した広島県の横田美香知事は19日、「最後の最後まで努力を続けてほしい」と語り、締約国の歩み寄りを呼びかけた。文書を巡っては過去2回連続で採択に失敗しており、今回の行方も不透明だ。国際情勢を踏まえ「過去2回より状況は厳しい」とした上で「再検討会議は