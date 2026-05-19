元ＳＫＥ４８の須田亜香里が１９日、読売・日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」に出演。栃木県で起きた強盗殺人事件で、１６歳の高校生４人が逮捕されたことについて言及した。番組では、栃木県の強盗殺人事件で、実行役の高校生４人と指示役の夫婦が逮捕されたニュースの続報を報じた。匿名・流動型犯罪グループ、いわゆるトクリュウで指示役の夫婦の上にさらに首謀者がいるとみられていることなども伝えた。今回の犯行の