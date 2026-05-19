タレントの熊切あさ美（45）が19日までに自身のインスタグラムを更新。海でのショーパン“美脚”ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「テレビ東京じっくり聞いタロウ観てね」とつづった。写真では海での白Yシャツ＆ショートパンツ“美脚”ショットを投稿した。ネットでは「超素敵」「美しい」「めちゃくちゃ可愛い」「NICEプロポーション！」などの声があがった。