さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。5月18日（月）に放送された同番組では、ゲストにさらば青春の光の東ブクロが登場し、“偉そうなインフルエンサー”についてトークした。【映像】インフルエンサーへの“毒”が炸裂！今回はゲストの東ブクロが“緊急毒出しノート”として次々と本音を披露するなか、「