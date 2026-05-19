日本代表の下田崇GKコーチが19日、報道陣の取材に応じ、いずれもワールドカップ初出場となるGK鈴木彩艶(パルマ)、GK{{大迫敬介]}(広島)、GK早川友基(鹿島)の3人で大会に挑むにあたって「誰が出ても日頃からJリーグや海外でプレーしているパフォーマンスを思い切って出してほしい。その環境づくりをチームとして、GKコーチとしてしていきたい」と期待を口にした。W杯未経験の3人で本大会に臨むのは初出場だった1998年フランス大