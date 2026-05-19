東京の移動を支える大動脈が、今まさに歴史的な変革の真っ只中にあります。2026年5月23日（土）に、テレビ朝日系の大型特番「タモリステーション」最新作が放送されます。今回のテーマは「過去・現在・未来 激変する東京の巨大駅」。1日約800万人が乗降する新宿・渋谷・東京駅の大規模再開発にスポットを当て、大規模再開発の裏側に迫ります。鉄道や地形、駅の構造に深い造詣を持つタモリさんが、新宿駅の地下最深部や渋谷駅の空中