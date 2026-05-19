欧風仕立てのちょっと贅沢なキャベツレシピ2品【キャベツでごちそう】【画像で確認】主役級からサラダまで！「キャベツでごちそう」バリエ20品庶民的なイメージが強いキャベツですが、使い方次第で、ちょっぴり贅沢なレストラン風メニューに仕立てることもできるんです。ということで今回は、ビストロの一品をイメージしたような、キャベツレシピ2品をご紹介します！堤 人美さん教えてくれたのは▷堤 人美さん料理研究家。