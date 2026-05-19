縮んだり型崩れなどの失敗を防ぐには？「おうちクリーニング」を成功させる2大ポイント【画像で見る】まず見てほしい！洗濯表示の「おけ」のマーク冬物を自分で洗うと、縮んだり形崩れしたりしそう。かといって、クリーニング代は高いし…。でも大丈夫！コツさえ押さえれば、おうちで気持ちよく洗えます。冬物衣類、おしゃれ着、寝具も、おうちで失敗なくキレイにできて、クリーニング代まで節約できる、洗濯の基本をご紹介し