ハイセンスジャパンは5月下旬から、赤（R）・緑（G）・青（B）3色のMiniLEDが独立して発光するバックライトを採用した、RGB MiniLED搭載テレビのフラッグシップモデル「RGB UXS」シリーズ（100V、85V、75V、65V型）を順次発売する。価格はいずれもオープン。●100・85・75・65型の4サイズ「RGB UXS」シリーズは、RGB MiniLEDを搭載することで、BT.2020色域のカバー率100％と一層本物に近い究極の色彩を実現した4K液晶テレビ。