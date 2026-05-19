「夢グループ」所属の歌手・保科有里（64）が19日、自身のインスタグラムを更新。大物歌手の私服姿を披露した。保科は「本日の千昌夫さん」とコメント。現在、同グループ所属歌手とともに三重県をツアー中の演歌歌手・千昌夫の私服姿を公開した。そして「とても79歳とは思えません。わかいわか〜い」と感心。「一着一着お値段聞いちゃいましたが、驚くほど『やすいやす〜い』」とユーモアたっぷりにつづった。この投稿に