ユーチューバー・ヒカル（34）が19日に公式X（旧ツイッター）を更新し、自身の恋愛をバカにする東大生ユーチューバーに物申した。「東京大学恋愛学部」というユーチューバーコンビが、ヒカルの恋愛を冷笑する動画をアップ。これを受けて、ヒカルは「この東大の肩書で活動してる2人が俺のことを馬鹿にしてきてるけど他の東大生のまともな人たちに失礼やからやめたほうがいい」と苦言を呈す。「東大に入ってやってることがこ