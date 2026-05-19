西武の高橋光成投手（29）が19日、出場選手登録を抹消された。今季は4月1日オリックス戦での初登板から中6日のローテーションを守り、毎週水曜日に先発していた。前回の13日ソフトバンク戦では9回129球の熱投で、3安打1失点。自身4連勝で今季5勝目（2敗）を飾った。この日の地元・前橋での練習には明るい表情で参加。チームは目下、24勝18敗1分けの貯金6で首位に立っている。