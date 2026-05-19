日本野球機構(NPB)は19日の公示を発表。西武は武内夏暉投手を1軍登録し、郄橋光成投手を登録抹消しました。2023年ドラフト1位で西武に入団し、今年でプロ3年目となる武内投手。今季はこれまで6試合に先発登板し、2勝2敗、防御率は3.63をマークしています。この日のロッテ戦に先発予定で今季3勝目を目指します。一方、抹消となった郄橋投手は今季7試合に先発登板し、5勝2敗、防御率は0.87をマーク。前回登板のソフトバ