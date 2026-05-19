M!LKのメンバーで俳優の佐野勇斗が、ニューヨークへ渡航し、現地時間16日夜にタイムズスクエアで行われたGUCCI（グッチ）のアーティスティック・ディレクター、デムナによる2027クルーズ・コレクション『GucciCore』発表に出席した。その1日に密着したオフィシャルショットが届いた。【写真多数】佐野勇斗、GUCCIをさらりと着こなしニューヨークの街へ佐野は、グッチのさまざまな時代のエレメントを取り入れ、アーカイブのデザ