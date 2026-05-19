俳優の三浦翔平さん（37）がインスタグラムを更新しました。【映像】三浦翔平のインスタグラムより「ホノトラ、オリンピックディスタンス無事完走できました！初めてのトライアスロンで、正直練習不足もあり、かなり不安でした…けど、始まってみれば、ハワイの景色と空気は本当に最高でした!!トライアスロンは想像以上に過酷で、何度も心が折れそうになる瞬間はありましたが、支えて下さった皆様や、チームメンバーの励ましによ